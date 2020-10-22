Антонина Тодерика объяснила, почему не стоит скрывать о людей своё счастье.

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ 🤫

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Никогда не воспринимала эту фразу. Поэтому, под этой фоткой, я хочу поделиться с вами счастьем ☀ Тут его максимальная концентрация. Фото сделано на следующий день, после приезда в Аланью💙 Лео меня тут крепко обнял, словно поблагодарил за приезд в Турцию 😄☀🌊

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Сколько раз я слышала эту фразу. Типа, не делись ни с кем радостью, держи в тайне всё. И что получается? Всё хорошее люди держат в себе, боятся говорить. А проблемы друг на друга выливают с удовольствием. Как по мне, так это депрессивный подход 😝 Что за менталитет у нас такой?

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Из моих наблюдений: семьи распадаются, например, не потому, что люди с кем-то поделились счастьем. А потому, что нет любви, уважения, понимания. Или не сошлись характерами.

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Давайте логически рассуждать:

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Есть ли проблемы и разводы в глухой деревне, у людей, кого никто не знает? Либо у ваших соседей в городе? — конечно, да.

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Есть ли проблемы и расставания у звёзд? — да.

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Счастливы ли немедийные люди? — да.

Счастливы ли люди медийные? — тоже да.

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Поймите уже, что нет никакой связи с тем, сколько людей знают о вашем счастье, никто на него не повлияет, кроме вас двоих. И давайте делиться хорошим чаще! Хватит ныть и бояться!

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Посылаю вам максимум положительной энергии и счастья😘 И я чувствую и знаю, что чем больше я делюсь хорошим, тем больше хорошего нам возвращает вселенная 🥰☀🌊

Всем счастья☀☀☀

А вы верите, что счастье любит тишину или делитесь больше хорошим с окружающими?