Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Шоки сыграл скромную свадьбу со своей любимой девушкой. Новоиспечённые супруги ожидают появления на свет первенца. Бракосочетание произошло в красивую дату 9.09.2020 в Америке, где сейчас и проживает молодой человек вместе с избранницей Александрой.



Антон рассказал, что в Америке гораздо выгоднее быть женатым, чем холостым. Одиночки платят больше налогов, а возвращают им их меньше. К тому же, кредитная история растёт быстрее у семейных людей. Само торжество молодых прошло довольно красиво и без особого пафоса. Было очень мало гостей из-за эпидемии, присутствовали лишь самые близкие люди.



Программа бракосочетания включала в себя прогулку в лимузине, выездную регистрацию, ужин в красивом ресторане и фотосессию. По словам Антона, шумная вечеринка тоже будет, но гораздо позже, когда уляжется вся ситуация с коронавирусом. Свадебная вечеринка намечена на 02.02.2022, а пройдёт она на Гавайях. Антон заранее приглашает всех на этот праздник, кто хочет присутствовать на торжестве, если есть деньги на билет.