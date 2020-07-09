Выявленные антитела влияют на тяжесть хронического воспаления

Ревматические заболевания являются насущной медицинской проблемой. Препараты для их лечения эффективны, но побочные эффекты этих лекарств нередко наносят ущерб здоровью. Поэтому ученые всего мира находятся в поисках оптимальной терапии указанных заболеваний.

Новое исследование, проведенное в Каролинском институте (Швеция), продемонстрировало, что антитела против фосфорилхолина (ФХ) могут иметь защитный эффект при аутоиммунных заболеваниях, включая системную красную волчанку (СКВ) и синдром Шегрена.

Ранее той же группой ученых под руководством профессора Йохана Фростегарда было доказано, что определенный тип антител против ФХ связан со снижением риска хронического воспаления, наблюдаемого при сердечно-сосудистых и некоторых ревматических заболеваниях.

ФХ присутствует в составе фосфолипидов, фактора активации тромбоцитов, а также фосфатидилхолина и сфингомиелина, важных веществ для нервной системы.

Малоновый диальдегид (МДА), еще один объект внимания ученых, образуется в результате метаболизма арахидоновой кислоты и предположительно служит маркером окислительного стресса в организме.

В настоящем исследовании антитела против ФХ и МДА определялись с помощью методики ELISA у большой группы пациентов с различными ревматическими заболеваниями: СКВ (374 человека), ревматоидный артрит (354 человека), синдром Шегрена (324 человека), склеродермия (331 человек), смешанные заболевания соединительной ткани (77 человек). Проводилось сравнение с контрольной группой.

Согласно результатам, среди участников наличие антител к ФХ, но не к МДА было связано с защитой от ревматических заболеваний.

Ученые также смогли идентифицировать потенциальный механизм этого явления с помощью методов протеомики. Оказалось, антитела к ФХ нормализуют уровень иммунных регуляторных Т-клеток, участвующих в развитии ревматических болезней.

Полученные данные открывают перспективу лечения ревматических заболеваний путем иммунизации людей из группы риска или введения антител к ФХ людям, уже страдающим этими болезнями.

doi.org/10.1038/s41598-020-66981-z

