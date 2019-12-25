Члены Федерации еврейских общин России (ФЕОР) выразили слова благодарности в адрес президента России Владимира Путина, который ранее назвал польского посла в Германии «сволочью» и «антисемитской свиньёй» за обещание поставить памятник Гитлеру за высылку евреев из Европы в Африку, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Путин заявил, что, изучив архивные документы, был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше во второй половине 30-х годов. По его словам, Гитлер открыто заявлял министру иностранных дел страны, а также польскому послу в Германии Юзефу Липскому о намерении выслать всех евреев из Европы. Примечательно, что дипломат в докладной записке министру отметил, что в ответ на заявление Гитлера он пообещал установить фюреру памятник в Варшаве, если он реализует свою инициативу. Путин назвал посла «сволочью» и «антисемитской свиньёй»

«От имени еврейской общины России мы можем выразить глубокую признательность за эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—40-е годы. Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — заявил агентству президент ФЕОР раввин Александр Борода.

По его словам, Липский вдохновлял Гитлера на «убийственные решения» и поддерживал «смертоносный план в его самом зачатке». При этом раввин выразил надежду, что обнародованные исторические факты, будут корректно восприняты польским народом, который в результате сделает правильные выводы.

Видео дня. Женщина получила срок за дочь, снявшуюся в порно