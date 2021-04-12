Много неприятностей доставляют проколы велосипедных шин. Иногда приходится за один раз извлекать по нескольку колючек и затем клеить камеры. Но выход из такой ситуации существует. Антипрокольные покрышки для велосипеда позволят забыть о многих проблемах.

Покрышки этого типа обеспечивают надежную защиту. При этом степень защищенности шины велосипеда зависит от того, насколько толстый защитный слой создан. От прокола защищает твердая резина определенной толщины. Он прокладывается по всей внутренней плоскости протектора.

Вероятность защиты составляет 97 %, если на дороге попадается не саморез или не гвоздь. Безусловно, острые металлические предметы могут повредить шину.

В продаже представлены антипрокольные покрышки для велосипеда с толщиной защитного слоя от 1 мм до 5 мм. При этом с ростом защитного слоя существенно изменится вес покрышки. При использовании изделия со слоем в 1 или 2 мм защита окажется минимальной.

Она предупреждает неприятности, связанные с наличием на дороге острых камушков, небольших колючек, способных пробивать слой резины, установленный для защиты шины.

Применение автопокрышек с толщиной защиты, равной 3 мм вполне устраивает большинство велосипедистов. Они хороши всем. Единственным минусом является повышенный вес и достаточно высокая цена изделия с такой защитой. Шины этой разновидности весят больше килограмма.

Существует также возможность подбора шин с защитным слоем по назначению велосипеда, с особым рисунком протектора.

Предлагаются варианты для горных велосипедов, для городских моделей, для шоссейных разновидностей. Кроме того, купить антипрокольные шины можно для электрических моделей.

Чаще всего защита для шин выполняется из корда стального. Этот состав считается более популярным. Есть вариант применения кевларового корда. Покрышки с защитой от проколов предлагаются по цене от 25 до 150 долларов. При большей степени защиты цена оказывается выше. В любом варианте шины окажутся более защищенными.

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