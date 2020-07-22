Бывшая участница телепроекта Марина Мексика осталась в памяти зрителей по большей части благодаря своим отношениям с Александром Задойновым. А недавно девушка вновь появилась на горизонте, на этот раз с новостью об очередной пластической операции. Ранее Марина уже неоднократно прибегала к помощи хирургов, но ее жажда к улучшению своей внешности явно все еще не утолена.



Девушка уже успела активно поработать над изменением собственного носа (причем неоднократно), а также груди. Но, по мнению Марины, идеал в плане ринопластики так и не был достигнут, поэтому скальпель хирурга вновь прикоснулся к ее носу. Судя по всему, врачам пришлось собирать нос Мексики из того, что осталось после предыдущих хирургических вмешательств.



Результат операции в итоге, мягко говоря, не особо понравился многим пользователям сети. Подписчики девушки в социальных сетях откровенно негодуют и требуют запретить оперировавшему Марину хирургу издеваться над людьми. В свою очередь антифанаты девушки получили отличный повод посмеяться над ней, называя ее новый нос свиным пятачком. Что ж, результат получился действительно довольно своеобразным.