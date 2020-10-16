Несмотря на то, что экс-участница телестройки Марина Африкантова у большинства зрителей и поклонников шоу вызывала больше положительных эмоций из-за своего спокойного характера, у неё тоже нашлись недоброжелатели. На днях антифанаты поцарапали машину блондинки и сняли номера.



Марина Африкантова провела на проекте более шести лет. За это время у неё были и радостные, и сложные моменты. Она всегда восхищала зрителей скромностью, сдержанным характером и спокойствием. Сейчас девушка вместе с супругом Романом Капаклы мечтает стать успешной, с удовольствием они развивают свои социальные сети и радуют поклонников своей любовью за периметром проекта. Она счастлива с любимым уже более двух лет, хотя до этого на «Доме-2» она пережила и много негатива. Так, встречалась она и с Егором Холявиным, и терпела агрессию Чуева, и даже по требованиям редакторов проекта могла стать девушкой Николая Должанского.



Фанаты переживают за Марину после случившегося инцидента с машиной и советуют ей быть более бдительной, не показывать свои номера лишний раз в соцсетях.