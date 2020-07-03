По полученным данным, сальбутамол способствует снижению накопления растворимых тау-протеинов

Исследователям удалось установить новые свойства распространенного препарата против бронхиальной астмы. По полученным данным, его использование возможно в качестве терапии болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, а к 2050 году это количество может вырасти до 130 миллионов.

На настоящий момент не существует этиопатогенетической терапии БА или какого-либо метода, способного замедлить развитие этого заболевания. Тем не менее, существует большое количество исследований на ранних стадиях, которые представляют определенный интерес и дают некоторую надежду. Одним из таких исследований является анализ эффективности сальбутамола, дешевого и быстродействующего препарата.

По результатам крупного in vitro эксперимента было заключено, что сальбутамол способствует снижению накопления растворимых белков (тау-протеинов), основного субстрата БА, находящегося в тканях мозга. Эти микроскопические белковые волокна аккумулируются в форме клубков и со временем вызывают дестабилизацию нейронов, которая заканчивается апоптозом этих клеток.

Фокус большинства исследований в области БА направлен на амилоидные бляшки, которые появляются в результате свертывания бета-амилоидных белков. Однако большинство результатов носят неутешительный характер и фокус исследователей смещается в сторону тау-белков.

Данная работа была выполнена в Университете Ланкастера, в ней был использовал скрининговый подход с высокой пропускной способностью, называющийся синхротронное излучение с круговым дихроизмом ('Synchrotron Radiation Circular Dichroism', SRCD). Этот метод позволяет дать количественную оценку в анализе накопления тау-белков, а также сравнивать влияние более 80 различных соединений на этот процесс.

В процессе работы было обнаружено, что адреналин предотвращает накопление тау-белковых бляшек. Но данный препарат сравнительно плохо абсорбируется, поэтому ученые начали рассматривать схожие соединения: этамиван, фенотерол, добутамин, сальбутамол. Последний продемонстрировал наибольшую эффективность, в том числе благодаря его отличным свойствам абсорбции и длительности действия. Отдельным преимуществом является хорошо изученная безопасность препарата.

Авторы работы заявляют, что современные ингаляторы для пациентов с бронхиальной астмой не способствуют накоплению достаточного количества действующего вещества в мозговой ткани, поэтому в случае успеха дальнейших исследований, потребуется разработка нового способа доставки.