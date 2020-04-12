Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А, В. Александрова решил поддержать моральный дух итальянцев, противостоящих коронавирусу. Музыканты записали музыкальный ролик, состоящий из произведений, который хор исполнял на различных площадках во время гастролей. Об этом рассказали в воскресенье в Минобороны России, сообщает ТАСС.

Для ролика подобраны шедевры итальянской музыки композиторов Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. В частности, ансамбль исполнил композиции «Хор пленных иудеев» из оперы Верди «Набукко», «Каватина Фигаро» из оперы Россини «Севильский цирюльник», «Итальянский парафраз».

Минобороны опубликовало видеозапись исполнения артистами ансамбля этих музыкальных композиций на своих страницах в социальных сетях.

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 431 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли в воскресенье, 12 апреля. Отмечается, что данная цифра наименьшая с 19 марта, когда было зафиксировано 427 летальных исходов.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в Италии превысило 156 тыс. При этом почти 20 тыс. человек скончались, более 34 тыс. пациентов. вылечились.