Королевский военно-морской флот Великобритании проведет совместные морские учения с ВМС Украины в Черном море, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В ходе своего визита на Украину Уоллес заявил, что Британия намерена осенью направить корабли для совместных учений.

«Инициатива по морским учениям — это еще один шаг вперед в отношениях в области обороны Великобритании и Украины. Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, все это защищает их территориальную целостность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты черноморского региона», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ходе своего визита в Киев министр встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.