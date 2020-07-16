Частный остров у побережья Ирландии был продан более чем за 6 миллионов долларов почти как «кот в мешке» – покупателю, который видел его лишь в видеоролике.

Фото: wikimapia.org

Небольшой остров недалеко от ирландского побережья с тремя пляжами, семью домами и сохранившейся дикой природой продан за более чем 6,3 миллиона долларов, сообщает CNN.

При этом анонимный покупатель даже не посетил свое будущее владение лично, прежде чем совершить покупку.

Лошадиный остров (Хорс-айленд) – 157-акровый кусочек суши к юго-западу от Ирландии – был продан после переговоров, которые в основном проходили по WhatsApp.

Неназванный европейский покупатель видел островок только по видео, прежде чем купить его. Как сообщает CNN, он стал одним из последних по времени покупателем среди множества сверхбогатых людей, искавших частные острова во время пандемии коронавируса.

Остров предлагает владельцам и гостям прекрасные зеленые пейзажи, хозяйский особняк и несколько гостевых коттеджей с видом на Атлантический океан.

В XIX веке на острове добывали медь. Население достигло пика в 137 человек в 1841 году, но к 1960-м годам все его жители покинули островок.

Теперь на острове имеются частный пирс для паромов и лодок, вертолетная площадка, тренажерный зал, теннисный корт.

На острове функционирует автономная инфраструктура со своими собственными системами электричества, водоснабжения и канализации, а также частными дорогами.

«Лошадиный остров – это уникальный трофей; поиск земли и продажа в условиях COVID-19 была сложной задачей, поэтому, естественно, мы рады этому результату», – говорят представители компании по недвижимости.

Агенты все чаще вынуждены полагаться на виртуальные просмотры во время пандемии, но лишь немногие продажи были такими сложными, как этот.

«Это подчеркивает тенденцию, которая становится все более очевидной, когда ощущается влияние COVID-19, и люди стремятся приобрести недвижимость или землю в отдаленных местах», – говорят участвовавшие в продаже острова профессионалы.

В то время как почти все поездки на отдых были приостановлены из-за пандемии коронавируса, спрос на частные острова возрос.

Брокеры и эксперты туристической индустрии заявили, что с марта потенциальные покупатели и арендаторы по всему миру проявляют повышенный интерес к тому, чтобы уединиться на островах, принадлежащих исключительно им.