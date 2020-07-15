Новому владельцу достались пляжи, несколько домов и дикая природа.

Частный остров Хорс у побережья Ирландии продали за $6,3 млн. Все переговоры с новым владельцем велись в мессенджерах, а остров ему показывали только на видео, пишет CNN.

Покупателем является неизвестный европеец. Он же, как отмечается, стал последним, кто во время коронавируса купил частный остров.

Площадь Хорса — 63,5 га, на нем расположены семь домов, три пляжа, пирс для паромов и лодок, вертолетная площадка, игровой дом, тренажерный зал, теннисный корт. Самый большой дом площадью 418 м2 насчитывает шесть спальнями, в нескольких минутах ходьбы от него гостевые дома поменьше. У острова собственная электросеть, водоснабжение и канализация, а также частные дороги.

Фото: Montague Real Estate

В XIX веке на острове добывали медь. Максимальная численность постоянного населения была зафиксирована в 1841 году — 137 человек. К 1960 году на острове не осталось жителей.

По словам агентов недвижимости, которые занимались продажей Хорса, спрос на частные острова во время пандемии возрос — люди стремились приобрести землю или недвижимость на отдаленных территориях.