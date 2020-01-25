Из-за аномально теплой зимы урожай озимых растений в России может серьезно пострадать. Это приведет к увеличению цен на ряд продуктов, считают экономисты.

Проблема, как отмечают фермеры, связана с тем, что озимая культура очень зависима от погоды, и даже теплая зима несет для растений большую опасность. Специалисты подчеркивают, что из-за высокой температуры в зимние месяцы «уже сейчас взошедшие озимые не в самой хорошей форме».

Однако, как считает профессор кафедры земледелия ВГАУ Петра Первого Василий Федотов, еще большие риски связаны с возможным резким перепадом температуры. «Если будет резкое похолодание, то озимые могут погибнуть», — объясняет специалист.

Как отмечают экономисты, резкое похолодание, которое может привести к потере части урожая, приведет также к росту цен на продовольствие. «Это [повышение стоимости] будет зависеть от февральской погоды. Если [температура] упадет существенно, то тогда есть риски повышения цены на хлеб, на гречку. И могут быть проблемы с овощами и фруктами», — приводит телеканал РЕН ТВ слова руководителя «Союза предпринимателей России» Андрея Бунича.

Однако, по мнению профессора кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, сильных изменений быть не должно, поскольку крупные производители зерна имеют посевные площади по всей стране. «Если где-то урожая нет, то они могут компенсировать другими регионами», — считает эксперт.

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