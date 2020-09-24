Погода в Москве будет замечательной до конца недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Днем в пятницу и субботу температура воздуха в столице составит +22…+24 градуса, местами в Московской области — до +25 градусов. В воскресенье дневная температура в Москве составит около +20 градусов.

«До конца недели сохранится замечательная погода», — считает Вильфанд.

Он отметил, что такие температурные значения превышают климатическую норму на пять-шесть градусов. Также синоптик рассказал, что в начале будущей недели в столице похолодает до +16…+17 градусов, при этом температура продолжит превышать климатическую норму — на два-три градуса.

По его словам, примерно такой погода будет до конца сентября, однако ее уже нельзя будет ассоциировать с бабьим летом, потому что будет облачно, а местами и вовсе выпадут небольшие осадки.