Число проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» выросло с 14 до 23, в них принимают участие миллионы россиян и соотечественников из-за рубежа. Об этом заявил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, подводя итоги работы.

Он напомнил, что в 2019 году Наблюдательный совет организации возглавил президент России Владимир Путин. А весной 2019 года на базе АНО «Россия — страна возможностей» открылась Мастерская управления «Сенеж», обучение в которой прошли свыше 12 тысяч человек.

«Мастерская «Сенеж» реализует десятки различных обучающих программ. Летом 2019 года впервые на базе Мастерской управления «Сенеж» прошел молодежный форум «Территория смыслов», который собрал 6000 участников со всей страны», — уточнил Алексей Комиссаров.

По его словам, на флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» — конкурс «Лидеры России» в 2019 году было подано 233 830 заявок, в третьем сезоне студенческой олимпиады «Я — профессионал» (2019/2020) зарегистрировались 675 239 человек, а на конкурс «Мой первый бизнес» поступило 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта.

В числе новых проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые были запущены в 2019 году: конкурс «Цифровой прорыв», «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior», конкурс «Учитель будущего», проект «Культурный код». К платформе в 2019 году также присоединились: конкурс «Моя страна — моя Россия», фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс «Лучший социальный проект года», российская национальная премия «Студент года», и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Также, Алексей Комиссаров рассказал, что сейчас участники платформы готовят форум «Россия — страна возможностей», проведение которого в 2020 году поддержал президент России.

«Одной из ключевых тем форума предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья — все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы», — подчеркнул он.

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