Участница сейчас переживает не лучшие времена на телестройке. Не складываются отношения с Максимом Моргенштерном, Анастасия Балтер пытается затеять конфликт, а на днях ещё выяснилось, что Алья Адхам девушке вовсе не подруга, она старается насолить участнице при любом удобном случае.



В ночном эфире от 28 октября 2020 года Аня узнала, что Алья за спиной насмехается над девушкой, называя ей брюзжащей бабулькой, а также призывает Марисагу не переставать провоцировать соперницу. Мадан это всё очень возмутило, ведь Алья частенько приходила к ней в женскую спальню, шутила и разговаривала с девочками по душам. Получается, что всё это было наиграно. Мадан удивилась, как можно говорить о дружбе и в то же время подставлять и так себя вести.



Сможет ли Аня Мадан вынести все напасти на своём пути? Ведь сейчас на девушку свалилось много негатива. Некоторые зрители считают, что таким порядочным девушкам, как Аня, не место на телестройке, но она выгодно выделяется на фоне остальных участниц.