У молодых влюбленных Ани Левченко и Валерия Блюменкранца появились первые серьёзные ссоры по поводу свадьбы. Будущие супруги очень сильно поругались прямо перед походом в ЗАГС. Возможно они поспешили, когда решили сделать свадьбу 30 августа, ведь у молодых крайне мало времени остаётся на подготовку к торжеству.



Девушка очень хочет роскошный букет невесты, а Валера не готов тратить баснословные суммы на это. Блюменкранц вообще хочет максимально сэкономить на торжестве. Ему в голову даже пришла мысль, что можно не собирать гостей в шикарном ресторане, а отпраздновать у Ани дома с близкими и родными людьми. Похоже поступил Роман Капаклы с Мариной Африкантовой, которые не праздновали свадьбу «с размахом», а отправились в путешествие в Париж.



Блюменкранц нашёл ещё один способ, позволяющий потратить меньше денег на торжество – он хочет влезть в рекламный костюм жениха, а не покупать новый. Но для этого ему нужно похудеть минимум на пять килограммов. Для этого он уже отказался от сладкого, колбасы и перекусов в кафе.