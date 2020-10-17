Имя: Анна Семенович (Anna Semenovich)
Отчество: Григорьевна
День рождения: 01. 03. 1980 (40 лет)
Место рождения: г. Москва
Рост: 168 см Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Рыбы (характеристика)
Восточный гороскоп: Обезьяна
Музыкальные проекты: Блестящие
Биография
Актрисе, певице и телеведущей Анне Семенович (Anna Semenovich) родители пророчили карьеру фигуристки. Уже в три года девочка впервые встала на коньки и показывала хорошие результаты.
Тренировали юную фигуристку именитые тренеры Елена Чайковская, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Выступая в паре с Романом Костомаровым, Анна Семенович становилась серебряным призером чемпионата России.
Но 2001 году из-за серьезной травмы Анна оставила спорт и решила попробовать себя в музыке. Основав вместе с продюсером Даниилом Мишиным группу «Ангелы Чарли», Анна Семенович начала работать. Несмотря на яркий старт, вскоре группа развалилась.
Дальнейшая карьера
Но упорная Семенович продолжила свой путь к популярности и отправилась штурмовать ТВ. Дебютировала Анна в спортивных программах на 3 канале, 7ТВ, позже вела музыкальную передачу на ТВС, а также «Утро» и «Ночь» на СТС.
Благодаря работе ведущей программы «Адреналин пати» Анна Семенович познакомилась с продюсерами группы «Блестящие», которые пригласили ее в свой коллектив. Долго девушка не раздумывала и вскоре засияла в «Блестящих».
Выступая в составе этой группы, Анна Семенович находила время и на съемки в кино и сериалах:
- «Холостяки»,
- «Бальзаковский возраст,
- «Все мужики сво…»,
- «Обреченная стать звездой»,
- «Студенты»,
А так же приняла участие в проектах «Звезды на льду» и «Ледниковый период».
Сольная карьера
В 2007 году Анна Семенович начала сольную карьеру, а год спустя уже выпустила свой первый альбом «Слухи». Она также продолжает работать на телевидении.
С 2010 года вместе с Михаилом Плотниковым ведет кулинарное шоу «Барышня и кулинар» на канале «ТВ-Центр».
Фильмография Анны тоже пополняется, в 2012 году в свет вышли три фильма с участием певицы:
- «Ржевский против Наполеона»,
- «Большая ржака!»
- «Полярный рейс, или Все будет по-новому».
Кроме того, Анна Семенович снимается в рекламе мороженого и препарата для повышения потенции, а также для мужских журналов Maxim, XXL, FHM и «Пингвин».