Имя: Анна Семенович (Anna Semenovich)

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01. 03. 1980 (40 лет)

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Рыбы (характеристика)

Восточный гороскоп: Обезьяна

Музыкальные проекты: Блестящие

Биография

Актрисе, певице и телеведущей Анне Семенович (Anna Semenovich) родители пророчили карьеру фигуристки. Уже в три года девочка впервые встала на коньки и показывала хорошие результаты.

Тренировали юную фигуристку именитые тренеры Елена Чайковская, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Выступая в паре с Романом Костомаровым, Анна Семенович становилась серебряным призером чемпионата России.

Но 2001 году из-за серьезной травмы Анна оставила спорт и решила попробовать себя в музыке. Основав вместе с продюсером Даниилом Мишиным группу «Ангелы Чарли», Анна Семенович начала работать. Несмотря на яркий старт, вскоре группа развалилась.

Дальнейшая карьера

Но упорная Семенович продолжила свой путь к популярности и отправилась штурмовать ТВ. Дебютировала Анна в спортивных программах на 3 канале, 7ТВ, позже вела музыкальную передачу на ТВС, а также «Утро» и «Ночь» на СТС.

Благодаря работе ведущей программы «Адреналин пати» Анна Семенович познакомилась с продюсерами группы «Блестящие», которые пригласили ее в свой коллектив. Долго девушка не раздумывала и вскоре засияла в «Блестящих».

Выступая в составе этой группы, Анна Семенович находила время и на съемки в кино и сериалах:

«Холостяки»,

«Бальзаковский возраст,

«Все мужики сво…»,

«Обреченная стать звездой»,

«Студенты»,

А так же приняла участие в проектах «Звезды на льду» и «Ледниковый период».

Сольная карьера

В 2007 году Анна Семенович начала сольную карьеру, а год спустя уже выпустила свой первый альбом «Слухи». Она также продолжает работать на телевидении.

С 2010 года вместе с Михаилом Плотниковым ведет кулинарное шоу «Барышня и кулинар» на канале «ТВ-Центр».

Фильмография Анны тоже пополняется, в 2012 году в свет вышли три фильма с участием певицы:

«Ржевский против Наполеона»,

«Большая ржака!»

«Полярный рейс, или Все будет по-новому».

Кроме того, Анна Семенович снимается в рекламе мороженого и препарата для повышения потенции, а также для мужских журналов Maxim, XXL, FHM и «Пингвин».