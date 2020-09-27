Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1», рост заболеваемости коронавирусом в нашей стране связан в первую очередь с несоблюдением профилактических мер.

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По ее словам, на обострение ситуации с пандемией влияет множество факторов, в том числе сезонность ОРВИ.

— В первую очередь он (рост заболеваемости) связан с тем, что люди не соблюдают требования, — отметила Попова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день главное — «вернуться к настороженности» по отношению к вирусу, но не к страху перед ним.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал возобновить режим удаленной работы.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн уже прогнозировал всплеск заражений к концу осени. Он считает, что ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит.

— Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, — высказался на эту тему официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Общее число заразившихся в мире превысило 31 миллион человек.

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