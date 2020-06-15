Певица впервые снялась в ролике без макияжа и сценического грима

В апреле этого года группа «Винтаж» вместе с 42-летней Анной Плетневой выпустила альбом «Навсегда». Пластинка стала первой совместной работой артистки с коллегой Алексеем Романовым после многолетнего перерыва. Сейчас Анна порадовала поклонников, представив клип на трек из последнего альбома «Из Токио». Режиссером черно-белого видео выступил фотограф Даниил Величко. Для него съемка стала дебютной.

В видео Плетнева появляется перед зеркалом в нижнем белье и без грамма косметики на лице. По словам артистки, она впервые появилась в кадре без макияжа или сценического грима.

«Мне очень страшно, потому что первый раз за всю историю я в клипе не накрашена, там нет ни капли фотошопа. Пять минут клипа состоит просто из крупных планов. Это арт-работа, и, когда первый раз я ее увидела, я плакала, потому что это чистая пронзительная искренность»

В клипе Анна позирует у зеркала, пытается рассмотреть себя и дотронуться, будто в зазеркалье находится другая часть артистки. По мнению Плетневой, по ту сторону зеркала – она настоящая: без узнаваемых стрелок на веках, коррекции лица и яркой помады. Артистка не боится увидеть себя настоящую, ведь «за каждой морщинкой – прошлое, которое она помнит и бережет».

«Но прошлого уже нет, так же как еще нет и будущего. Есть я и мое отражение. Мы наедине и готовы сказать друг другу правду. Утреннее отражение не похоже на глянцевую обложку. Быть перманентно красивой, бесконечно гнаться за молодостью утомительно. Слишком много лишнего, ненужного, искусственного. Во всем. В одежде, в поступках, в мыслях, в отношениях… Мое отражение просит правды»

Фото: @dusya_star