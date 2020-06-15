Отношения Анны Левченко и Валерия Блюменкранца в последнее время развиваются как нельзя лучше. Парень признается, что девушка его во всем устраивает, он настроен серьезно и решительно и вскоре он планирует сыграть с ней свадьбу. Парень даже заикнулся о том, что видит Аню матерью своих детей и даже начал работать в этом направлении.



Некоторое время тому назад Левченко уже подозревала у себя беременность – ребята даже ездили в клинику на обследование. Но тогда медики не обнаружили у Ани беременности, порекомендовав повторить обследование через несколько недель.



Недавно же в сети всплыла информация о том, что девушка уже забеременела от своего возлюбленного. Валера пока ничего не знает о положении Ани, а девушка, согласно слухам, хочет устроить вечеринку в честь такого события, и только во время праздника сообщить Блюменкранцу радостную новость.