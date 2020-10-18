Анна Левченко сообщила об очередном разрыве с Валерием Блюменкранцем.

МЫ РАССТАЛИСЬ !!

И причин для расставания было много ,не буду поднимать все белье ,не хочу .

Я плохая и точка !

Валера хороший !

Пусть он на этой теме хайпит , а я не буду .

Тема с моим бывшим мужем закрыта ,у нас разные взгляды на жизнь и на будущее !

И это моё окончательное решение !

Теперь я с сыном пойду отдельной дорогой !

Я справлюсь ,я знаю!

Я сделаю всё для своего ребёнка сама и сделаю всё ,что будет в моих силах.

На все вопросы связанны с ним я больше не отвечаю ,мы живём раздельно у него своя жизнь у меня своя!

У каждого своя правда !

Я просто сняла розовые очки.