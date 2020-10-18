Анна Левченко сообщила об очередном разрыве с Валерием Блюменкранцем.
МЫ РАССТАЛИСЬ !!
И причин для расставания было много ,не буду поднимать все белье ,не хочу .
Я плохая и точка !
Валера хороший !
Пусть он на этой теме хайпит , а я не буду .
Тема с моим бывшим мужем закрыта ,у нас разные взгляды на жизнь и на будущее !
И это моё окончательное решение !
Теперь я с сыном пойду отдельной дорогой !
Я справлюсь ,я знаю!
Я сделаю всё для своего ребёнка сама и сделаю всё ,что будет в моих силах.
На все вопросы связанны с ним я больше не отвечаю ,мы живём раздельно у него своя жизнь у меня своя!
У каждого своя правда !
Я просто сняла розовые очки.