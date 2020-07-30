Анна Левченко и Валерий Блюменкранц выбрали обручальные кольца.

ЛЕВЧЕНКО И БЛЮМЕНКРАНЦ ВЫБРАЛИ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА!

22 часа назад

До торжества остается всего месяц. Анна Левченко и Валерий Блюменкранц продолжают подготовку к свадьбе. Вчера ребята выбрали обручальные кольца.

«У нас будут очень красивые кольца из белого золота: у Валеры с черным бриллиантом, а у меня с белым. Сняли мерки с пальцев, продумали все детали, будет гравировка с датой нашей свадьбы. Таких больше ни у кого не будет, делаются специально на заказ», — поделилась Аня в разговоре с Mpravda.com.

Финальную стоимость колец ребята узнают уже после выполнения заказа.