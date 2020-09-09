Анна Левченко поделилась своими впечатлениями о собственной свадьбе.

ЛЕВЧЕНКО: «БОЛЬШЕ СВАДЬБУ Я БЫ НЕ ХОТЕЛА». ВПЕЧАТЛЕНИЯ АНИ

Новоиспечённая жена Анна Левченко поделилась с нами своими впечатлениями о прошедшей свадьбе.

«Всё было как я и мечтала: роскошное платье, отель с видом на Кремль, дорогая машина. Больше я бы уже свадьбу не хотела, всё было очень насыщенно».

Рассказала Аня и о первой брачной ночи.

«Я переживала, что он напьётся и мы будем ругаться. Но всю ночь он мне говорил как сильно любит».

Веришь в будущее этой пары?