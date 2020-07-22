Анна Левченко призналась, что они с Валерием Блюменкранцем не надеялись на победу в первом этапе свадебного конкурса.

ЛЕВЧЕНКО О КОНКУРСЕ «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН»

Анна Левченко и Валерий Блюменкранц обошли своих соперников в заключительном поединке первого этапа конкурса «Свадьба на миллион». Как признаётся сама Аня, выиграть у Дани и Тани они и не надеялись.

«Мы не верили, потому что долго отсутствовали, были в отпуске, многих ребят не знали, никак не агитировали. У нас нет никакой уверенности, что мы победим. Но мы были так счастливы! Валера поверил в себя, ещё больше погрузились в свадебную эйфорию. А вот дойдём мы до финала или нет, покажет время», – призналась Левченко.

А ты как считаешь, достойны ребята победы в конкурсе?