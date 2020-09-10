Анна Левченко поведала о том, какие имена они с Валерой выбрали для своего будущего ребёнка.

ЛЕВЧЕНКО И БЛЮМЕНКРАНЦ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ИМЕНЕМ ДЛЯ РЕБЁНКА!

Решение назвать девочку Марией в честь бабушки Ани было принято давно. А вот имя для сына ребята долго не могли выбрать. Но после победы в конкурсе «Свадьба на миллион» на радостях Валера уступил своей супруге и согласился назвать мальчика Давидом.

«Да, с именами мы уже определились: Мария Валерьевна или Давид Валерьевич. Единственная причина, по которой мы может передумать, это когда мы посмотрим уже на малыша и поймём, что имя ему не подходит», – рассказала Аня в разговоре с Mpravda.com.

Как тебе выбор родителей?