Вчера Анна Левченко вместе с Валерием Блюменкранцем покинула Дом-2 по собственному желанию.

Сегодня я попрощалась с Дом 2 ,а Валера решил уйти за мной.🏃‍♀🏃🏻‍♂

Я благодарна проекту за большой опыт,я многому научилась,я обрела семью на проекте я вышла замуж ,забеременела.

Да ,путь тут был не самый легкий ,но это опыт и за это всё я благодарна.

Хочу сказать большое спасибо всем нашим ведущим ❤🙏

Мы много на вас обижались ,но вы нам сильно помогали и мы это не забудем🙏 ❤

Хочу сказать я нашла на проекте друзей и я буду очень скучать по ним 😒

Уже скучаю ☺

Друзья создавайте семья ,любите и будьте любимыми и не бойтесь идти на проект Дом2 ❤

Там не сценарий ,там реальная жизнь 💪🏻

Я была тут по максимум искренне,вот такая я ранимая 😳 где-то истеричка ,но настоящая 😔✊🙌

А,мы в новую жизнь и уже с сыном 🤗🦶🏻🧸🎈