Анна Левченко хочет выглядеть на своей свадьбе настоящей принцессой.

ЛЕВЧЕНКО РАССКАЗАЛА СКОЛЬКО ГОТОВА ПОТРАТИТЬ НА СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

Анна Левченко и Валерий Блюменкранц уже начали подготовку к скорой свадьбе. О своих хлопотах девушка рассказала в беседе с Mpravda.com.

«Неважно, выиграем мы конкурс «Свадьба на миллион» или нет, роспись всё равно будет, платье будет. Мы даже рассматривали такой вариант, если вдруг окажемся за периметром».

Платье девушка уже примерила и даже определилась с фасоном.

«Платье ещё выбираю, потому что у меня меняются вкусы каждые пять минут. Цену не смотрела, только присматриваюсь к стилю платья. Хочу пышное с очень длинным шлейфом, чтобы как у принцессы было», – призналась участница.

С кольцами жених и невеста тоже определились.

«Кольца будут из белого золота. У Валеры обычное, а у меня с маленьким камушком».

Оплачивать свадебное торжество пара собирается из общего бюджета, но в случае победы в конкурсе «Свадьба на миллион» поделят деньги с Яббаровыми.