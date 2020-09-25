Беременная Аня Левченко недавно приехала с больницы и сразу принялась собирать вещи с Поляны. Ей на помощь пришла мама Марина Ивановна. Девушка ничего не объяснила, а лишь показала своим подписчикам, что за время нахождения в периметре у неё накопилось очень много вещей. Так, в своём микроблоге брюнетка написала, что с мамой она наводит порядки, набралось уже одиннадцать чемоданов и ещё шесть находятся на квартире.



По поведению Ани нетрудно догадаться, что настроена она решительно. Никаких комментариев по поводу разразившегося скандала ни Аня, ни Валерий не дают. Стоит напомнить, что прошло всего три недели, как они связали себя узами брака, а сейчас решили закончить свои отношения. Аня сказала, что решение было принято обоюдно, брак не спасти, это нельзя изменить.



Также брюнетка добавила, что удалять фотографии она не собирается, ведь это не детский сад, а решение они с Валерием приняли по-взрослому, осознанно. Сейчас Аня собирается посвящать все мысли исключительно своему ребёнку. Валера так и не вышел на связь, не появился в соцсетях.