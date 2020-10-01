Анна Левченко поведала об уходе с телестройки и планах на будущее.

В интервью Анна Левченко рассказала, почему передумала разводиться с Блюменкранцем и почему ребята решили покинуть проект.

«Он попросил месяц на исправление, попросил дать ему шанс, захотел уйти за мной с проекта. Мы решили уйти в новую жизнь: без друзей, вечеринок, где будет только семья, работа. Если у нас не получится за периметром, то, конечно, будет развод, но я верю в лучшее».

Сейчас Блюменкранцы заняты рабочими вопросами.

«Я планирую открывать два магазина: женской одежды и детской. А мой брат в Питере уже подыскал работу Валере. Это их мужские дела, но это не заработок в Инстаграм и не песни. Надеюсь, что у нас начинается новая жизнь», – резюмировала девушка.

Рады за Валеру и Аню?