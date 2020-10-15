Анна Левченко поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что их ребёнок абсолютно здоров.

Раскрою вам самый главный наш секрет — наш первый скрининг был плохой 😿

Врачи сказали, что возможно надо будет прервать беременность,так как скрининг плохой и возможно ребёнок нездоровый и так полтора месяца я жила на нервах, в слезах, и после мы ушли с проекта ,чтобы разобраться со всем и сделать все тесты и обойти всех врачей.

И мы сделали тесты на все болезни у ребёнка, и у нас двоих и сегодня пришли анализы !!

Мы абсолютно ЗДОРОВЫ и у нас 100% Сын ❤👩‍❤‍💋‍👩

Вы даже не представляете ,что мы испытывали это время и время ожидания результатов всех исследований .

Я жила в стрессе и в слезах и сейчас я могу наслаждаться наконец-то своей беременностью 🍼

Готовится к родам ,искать роддом и покупать вещи малышу 🍼

Спасибо от всей души🙏

Я желаю каждому здоровых детей и спокойной Беременности 🙏🙏🙏

Люблю вас ❤

Спасибо каждому за поддержку и тёплые слова ❤💓💕🙏🙏🙏🙏🙏