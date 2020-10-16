Оказывается, первое обследование здоровья будущего малыша Блюменкранцев было плохим. Анне Левченко даже советовали прервать беременность, ведь по результатам анализов у малыша были выявлены патологии, несовместимые с жизнью. Девушка не могла смириться с этими данными, поэтому она взяла себя в руки и отправилась на повторное обследование.



Только сейчас супругам предоставили полные результаты анализов по здоровью малыша. К счастью, их опасения не подтвердились, ведь малыш совершенно здоров. Аня с Валерой счастливы и решили поделиться радостью с подписчиками. Они рассказали, что теперь действительно могут наслаждаться счастливыми месяцами ожидания малыша, ведь худшие опасения остались позади.



По словам Ани, даже с проекта они ушли по причине плохого результата первого скрининга. В тот момент было нужно понять, важнее им здоровье малыша или нахождение в периметре. Они выбрали первое. Кстати, сейчас пара проживает в Санкт-Петербурге, где и был зачат их малыш в особую для пары дату. В то время супруги отмечали шесть месяцев своих отношений.