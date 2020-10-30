Бывшая участница телестройки решила рассказать, почему простила Валерия Блюменкранца. По словам девушки, их примирение было сложным, они долго ругались, плакали, кричали друг на друга, но всё же смогли принять решение сохранить брак. Девушка объяснила подписчикам, что делилась с ними всей информацией о своей жизни, не надевая маску, потому что они с Валерием не роботы, а живые люди, очень эмоциональные.



Так, супруги Блюменкранц объявили о своем воссоединении на днях после двухнедельной размолвки. Экс-участницу телестройки сразу же одолели подписчики с вопросами, почему она простила любимого, если подозревала его в измене и говорила, что их отношениям пришел конец.



Девушка пояснила, что они с Валерием живые эмоциональные люди, которые не могут надеть маску и скрывать всё, что происходит в их жизни. Аня рассказала, что примирение с мужем не было красивым. Они долго ругались и плакали, но потом упокоились, поговорили и приняли решение быть вместе.