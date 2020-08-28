Анна и Валерий не собирались звать на свою свадьбу бывшую супругу молодого человека Тату Блюменкранц.

ЛЕВЧЕНКО И БЛЮМЕНКРАНЦ НЕ ПРИГЛАШАЮТ ТАТУ НА СВАДЬБУ!

Нежданчик. Пока Тата выбирала себе наряд на свадьбу Валеры и Ани, ребята заявили, что экс-супругу-то на торжество и не звали…

«Мы даже не думали приглашать Тату на свадьбу, это будет просто некорректно – звать бывшую жену. Это никак не относится к личным отношениям, у нас прекрасные с ней отношения. Но я считаю, что это неправильно, если она придёт. Как я должна буду представить её своим родителям? Это наш день, наш праздник, начало нашей семьи», – призналась Аня в беседе с Mpravda.com.

Как к этому отнеслась Тата, Левченко не знает.

«Об этом с ней разговаривал Валера. Я тоже не буду ни перед кем оправдываться, так мы посчитали нужным, ничего личного», – резюмировала участница.

Как считаешь, правильно ли поступили Валера и Аня?