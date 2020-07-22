В результате экстренной госпитализации беременная Анна Левченко оказалась в стационаре, куда ее привезли с болями внизу живота. Незадолго до этого Левченко и Блюменкранцу стало известно, что уже совсем скоро им предстоит стать родителями. Ребята мечтали увидеть долгожданные две полоски на тесте, и вот это произошло, хотя прогнозы медиков до этого были неутешительны. Девушке больше года говорили, что из-за сложностей со здоровьем ее шансы стать мамочкой довольно призрачны. Вопреки всему Левченко все же забеременела, и эта новость подняла ее на седьмое небо от счастья.



Но два дня назад Анна почувствовала себя плохо. У девушки начались резкие боли внизу живота, в результате чего ее увезли с Поляны на скорой и положили на сохранение на сохранение. Оба эти дня Анне кололи уколы и давали таблетки. На данный момент состояние Левченко стабилизировалось, и сейчас уже все самое страшное позади. Девушка пообещала избегать каких-либо стрессов и дала слово встать на учет, чтобы отслеживать развитие малыша.



Пребывающая на третьей неделе беременности Анна поблагодарила врачей за своевременную помощь. Еще в мае Левченко подозревала, что беременна, но анализы показали, что это не так. По признанию девушки, появление малыша стало бы в ее жизни глотком кислорода, но на положительный исход она и не надеялась, так как врачи ставили ей весьма неутешительные диагнозы.