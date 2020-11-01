Пять способов вернуть себя к жизни от Анны Левченко.

✅ 5 способов вернуться к жизни, когда всё идёт не так

1. Сменить обстановку

Возьмите выходной или небольшой отпуск и отправляйтесь отдохнуть и поразмыслить куда-нибудь за пределы привычного окружения. Порой даже простая смена обстановки помогает перенастроить обыденный круговорот мыслей.

2. Поддерживать себя в форме

В здоровом теле — здоровый дух. Достигать определенных результатов, пусть даже это и касается только собственного тела, всегда приятАно — ведь это означает, что при желании вы способны на большее.

3. Переписать свою историю

Прошлое — это всего лишь история, которую мы из раза в раз напоминаем самим себе. Попробуйте сформулировать свои переживания и спокойно проанализировать, почему всё сложилось именно таким образом. Также очень здорово сфокусироваться на собственных возможностях для будущего роста и не тащить за собой ворох прошлых событий — только вперед, к тому, что близко вашему сердцу.

4. Завести новые знакомства

Положительный эффект, который люди могут оказывать друг на друга, неоценим. Иногда лучший способ забыть неудавшиеся отношения — расцвести в новых. Наше мышление и поведение также формируется за счет окружения: постарайтесь выбирать для себя такое, которое поможет вам стать только лучше.

5. Позаботиться о себе

Когда мы чувствуем недомогание, то стараемся беречь себя: берем больничный, закупаемся лекарствами. Ничуть не меньше стоит позаботиться о себе и во время «эмоциональных недомоганий» — восстановление будет не столь болезненным.