Анна Левченко и Валерий Блюменкранц начали выбирать имя первенцу.

В беседе Аня рассказала, что они с Валерой уже подбирают имя сыну. С именем для девочки вопрос давно решён. Если родится дочка, то Блюменкранцы назовут малышку Марией, в честь покойной бабушки Ани.

«Как назвать мальчика, ещё не решили, ведём переговоры, споры. Посмотрим фильм, услышим какое-то имя и думаем, может, так назвать? Вариантов много, ещё есть 8 месяцев, чтобы определиться», – смеётся участница.

«Мы хотим мальчика, как продолжение рода. Цели такой, конечно, нет. Больше хотим сына, но девочке тоже будем очень рады. В планах у нас двое детей», – подытожила Аня.

Как думаешь, кого ждут Блюменкранцы: сына или дочку?