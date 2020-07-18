Анна Левченко и Валерий Блюменкранц поделились радостной новостью: у них будет ребёнок.

ЛЕВЧЕНКО: «ЭТО ПРОИЗОШЛО В ДЕНЬ ЛЮБВИ!» ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О БЕРЕМЕННОСТИ УЧАСТНИЦЫ

Анна Левченко и Валерий Блюменкранц ждут ребёнка! В эксклюзивном интервью для Mpravda.com девушка рассказала о своём предчувствии в тот самый день.

«Мы были в отпуске в Питере, отмечали полгода отношений. День любви был, и я отшутилась, что именно в этот день произойдёт зачатие. По нашим подсчётам именно в этот день всё и произошло. Мы делали тест почти каждый день, и он показывал одну полоску. И когда я уже отчаялась, Валера настоял на очередной проверке. Три теста – и все положительные. Мы рассказали родителям, все плакали, радовались за нас», – рассказала Аня.

Своими эмоциями поделился с нами и Валера Блюменкранц.

«Меня сутки трясло от счастья! Я всем сообщил, родители очень рады за нас. Уже сдали анализы, будем становиться на учёт. Теперь в приоритете только ребёнок», – сообщил Валера.

Как думаешь, кого ждут ребята: девочку или мальчика?