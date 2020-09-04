Свадьба Анны Левченко и Валерия Блюменкранца получилась красивой и запоминающейся, пышной и дорогой. Несмотря на победу в конкурсе «Свадьба на миллион», ребята дополнительно сильно потратились. Теперь Аня подсчитывает расходы, принимая во внимание тот факт, что Валерий ещё должен ежемесячно выплачивать алименты своей дочери Бетти. Зрители и участники подозревают, что не за горами конфликты на финансовой почве между новоиспечёнными супругами.



Поклонники по достоинству оценили роскошный свадебный наряд невесты и жениха, дорогой ресторан с обилием красивейших блюд, оформление зала, развлекательную программу и многое другое. Как выяснилось, немало своих денежных средств молодые потратили на родственников и их проживание в Москве, не уложившись в свадебный выигрыш.



Теперь у новоиспечённых супругов испортилось настроение, ведь они посчитали, что довольно долго им придётся рекламировать все товары и услуги со свадьбы, чтобы хоть немного окупить свадьбу. Многие зрители считают, что не стоило ребятам так сильно тратиться, к тому же Анна сама говорила, что не хотела бы пышное торжество из-за плохого самочувствия.