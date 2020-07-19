Анна Левченко поведала, что ее родственники опасаются ее побега из-под венца.

Родные Анны Левченко опасаются, что девушка снова сбежит от своего жениха. Ведь это уже третье предложение руки и сердца для участницы. Каждый раз девушка отменяет свадьбу за месяц до торжества.

«Только с третьей попытки я дошла до ЗАГСа, – смеётся Аня. – Я всегда убегала от этого шага, родные до последнего не верили, что я решусь. За месяц-два до свадьбы я понимала, что этот человек не мой, и уходила. Думаю, что в этот раз точно дойдём».

А теперь Аня и Валера узнали, что ждут ребёнка. Бежать из-под венца будет труднее…