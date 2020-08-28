Анна Левченко считает, что женщина обязательно должна брать фамилию мужа.

А вы меняли фамилию после заключения брака?❤💍💍

Лично, я считаю это унизительно когда девушка не берет фамилию мужа, я сразу сказала конечно меняю. Хотя я понимаю сейчас куча документов надо переделать и много что надо заново переоформлять, но это всё решаемо. Хотя я безумно люблю свою фамилию, но я не представляю если бы я Валере сказала извини но я остаюсь со своей фамилией.

Знаю многие девушки не хотят менять фамилию потому-что прерывается род ,есть тут такие??👇🏻