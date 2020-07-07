Роман участников телестройки Валерия Блюменкранца и Анны Левченко последнее время активно развивался – ребята подали заявление в ЗАГС, чтобы сыграть свадьбу в конце лета. Также в паре идет работа над зачатием будущего ребенка, так как Валера с Аней очень хотят детей.



Недавно Валера и Аня отправились в отпуск, провести который решили в Питере – родном городе девушки. Там участники телестройки, прибывшие в город на новом автомобиле, оформленном на Левченко, искали рекламодателей и устраивали встречи с поклонниками.



Ребята признались, что Санкт-Петербург им настолько понравились, что они даже подумывают над тем, чтобы сыграть свадьбу там, а не в Москве, как они планировали ранее. Правда, Блюменкранц еще раздумывает над этим вопросом, ведь он больше хотел провести женитьбу в столице. В ближайшее время ребята примут решение по этому поводу!