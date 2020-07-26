Анна Левченко рассказала, как в коллективе отреагировали на ее беременность.

Анна Левченко разрыдалась от обиды, ведь коллектив подшучивал над беременностью Ани, высказывая мнение, что теперь они точно обеспечили себе победу в конкурсе «Свадьба на миллион».

«Все говорили только об этом, мне даже плохо стало. Мы в тот момент даже не думали о конкурсе, о победе. Мы хотели, чтобы за нас искренне порадовались, а вместо этого были только издёвки и шутки злые. У нас свадьба через месяц, она всё равно будет. Нам не нужен конкурс, мы уже семья, у нас будет ребёнок. Выиграем – будем благодарны, нет – не обидимся и не расстроимся», – пояснила Аня.

Вопрос об участии ребят в конкурсе пока решается.