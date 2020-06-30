Счастливые глаза Валерия Блюменкранца избавили Анну Левченко от затяжной депрессии.

У него горят глаза!

Мы поехали в загс и подали заявление. Я увидела насколько Валера был счастлив, я офигела. Честно скажу, думала будет другая реакция, но у него горели глаза. Когда меня спросили беру ли я фамилию мужа, в тот момент я растаяла, сижу и улыбка до ушей. Была депрессия и нет больше депрессии. Сейчас у нас идёт полная подготовка, мы не спорим. Валера ищет костюмы, платья, машины. Ему это интересно и мне тоже.