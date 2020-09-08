Анна Левченко не понимает, почему она должна проводить много времени с Татой и Бетти.

АНЯ ЛЕВЧЕНКО ОБ ОБЩЕНИИ С ТАТОЙ: «МЫ НЕ ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ»

Свадьба наделала много шума в отношениях семьи Блюменкранц. Аня рассказала, как складываются теперь её отношения с Татой.

«У нас своих куча проблем и дел, мы не шведская семья, и не будет такого, что мы каждый день будем проводить вместе. Будем общаться и проводить время с ребёнком. Нет никакого негатива, абсолютно нормальное отношение к Тате как к матери ребёнка Валеры», – призналась Левченко.

Как считаешь, как должны быть выстроены отношения бывшей и нынешней?