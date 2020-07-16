Анне Кобелевой смешно читать критику в адрес своей пары с Федором Стрелковым.

Так смешно читать ваши комментарии, не интересная пара, скучные, Анита не даёт Феде эмоций, у Феди не горят глаза на меня, он себя обманывает, она и тд😅

Вы действительно думаете, я бы была с человеком, который себя заставляет? Нет, никогда ) Да, так уж вышло в начале отношений, что Федю расположила я, и я об этом не жалею, а горжусь с собой, я та девушка, которая всегда добивается своих целей ✊🏻

Федя настоящий мужчина! У меня было до него двое серьезных отношений, и я всегда хотела парней менять, чтобы подстраивались под меня, чувствовала что характернее и я так от этого устала, что решила, в след отношениях я пойду ЗА МУЖЧИНОЙ! Я встречу такого! И мне очень повезло❤❤

Федя даёт мне все эмоции, а самое главное любовь, а это уважение, доверие, трепет🙏🏼 чувствую себя счастливой! А это самое главное для девушки🙏🏼

Всегда буду на стороне своего мужчины, поддерживаю в любой ситуации, даже если он не прав, лучше наедине скажу своё мнение!

Вы привыкли видеть унижения, оскорбления, в нашей паре такого не будет, НИКОГДА! Вы думаете мы не ругаемся?) ругаемся, но все решаем на берегу, каждый день проговариваем все моменты, я не замалчиваю что меня беспокоит и также Федя) Я пришла строить любовь, а не делать шоу👌🏼

Можно было из любой мелочи устроить скандал, вот только зачем?