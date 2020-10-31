Анна Кобелева поведала, что привыкла сразу говорить о том, что ей не нравится.

Я тот человек, который точно не будет замалчивать проблемы, скажу сразу что мне не нравится. У нас есть легкие недопонимания, мы садимся, проговариваем и находим компромисс. Я всё-таки считаю, что я мудрая, потому что даже участники ко мне подходят и об этом говорят, а кто-нибудь спрашивал, как я к этому пришла? Шла к этому пять лет, из своих старых отношений начала расти, то есть я поняла как выстраивать отношения. Так получилось, что у меня был опыт и у Феди был опыт, поэтому проблем практически нет. У нас есть развитие: познакомились с мамой, чуть позже познакомимся с его родителями.