Анна Кобелева призналась, что Федор Стрелков очень похож на ее папу.

ОН ПОХОЖ НА МОЕГО ОТЦА

Папа — первый мужчина в твоей жизни. Когда женщина выбирает мужчину, ориентируется на поиск тех же эмоций, к которым привыкла еще в раннем возрасте.

Забота, трепет, уважение, воспитание

Папа всегда говорил, тебя достоин только настоящий мужчина, порой смотрю на Федю, черты лица, глаза, характер и вспоминаю папу💞

Мне всегда импонировали мужчины, которые к своим девушкам относятся как к дочкам, бережно, с трепетом, разве это не прекрасно?