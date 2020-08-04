Экс-участница телестройки Анна Якунина захотела поговорить о деревенской жизни и воспитании.
Хочется поговорить о деревенской жизни и воспитании.
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Мои «брендовые друзья», (у которых браслет на руке висит, стоимостью как вся эта деревня), в недоумении, чему я радуюсь в деревне? И смотрят мои сторис с ужасом.
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А я так скажу…
Да, Мои родственники родились в деревне, НО у них такое воспитание, что многие «бренды» и рядом не стояли.
Я благодарна родне, за то, что они научили меня:
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🐚 Уважать старших. Обращаясь к ним на Вы и слушаться их беспрекословно.
Я уже сама взрослая, но до сих пор я не могу ТЫкать старшим и перечить им.
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🐚 С детства Бабушка учила одеваться «прикрыто».
Не дай Бог пройти полу голая, в шортах, мимо дедушки🤦🏽♀ стыд. До сих пор, при взрослых людях, я одеваюсь закрыто.
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🐚 Взаимопомощь. О которой все забыли. Мои родственники заложили в наc самое главное- преданность, доброта, дружелюбие.
Вы сами пишите (видя сторис) какие все дружные. Спасибо им, за то, что они это сохранили.
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Мои тёти, Бабушка, зарабатывали деньги ТРУДОМ, кто-то работал на стройке, кто на заводах и все равно НИКОГДА не жаловались на жизнь и зарабатывали себе сами на квартиры и дома. И я ими горжусь.
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Они простые и без пафоса. Никто не смотрит какая коллекция на тебе одета и последний ли у тебя телефон.
Они хотя бы знают по именам своих соседей и имеют привычку помогать друг другу.
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А что сказать о городских, о «Москвичах»??? (которые себя таковыми считают).
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Все только рады, если у соседа хуже жизнь, чем у него самого.
Готовы «рвать глотки»(во всех смыслах), за то, что бы не отставать от моды и от соперницы «подруги», зарабатывая не трудом, а горлом.
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Вот так, по вашему лучше жить?
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Да нет. Мне ближе понятие моих предков.
И я до сих пор горжусь тем, что я не поддалась Московским трендам.
(Хоть и родилась в Москве).
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P.s. Многие стесняются своих родственников и свою национальность. Смс с текстом «Аня молодец, что не стесняешься показывать деревенскую жизнь»- меня поражают🤦🏽♀
Да, я по маме Чувашка и этим горжусь. Чистая, добрая,весёлая нация, без хитрости и грязи. А тем, кто стесняются своей нации и убегают в Москву забыться и «омосквичица», забыв свои корни- тем позор.