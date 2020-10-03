Бывшая участница Дома-2 Анна Брянская утверждает, что у неё есть доказательства работы Милены Безбородовой в сфере интим-услуг.

Около двух месяцев назад со мной связалась девочка из Таллина и рассказала, чем Милена занималась. Речь шла об эскорт-услугах, не только сопровождение на мероприятиях и посещение различных мест с мужчинами, но и интим. У меня есть все доказательства — переписки, голосовые сообщения, всё, что необходимо. Я не стала бы поднимать эту тему, мне было жалко Милену, но когда она начала поливать меня грязью за моей спиной, решила, что пора рассказать людям правду о ней.

Милена сплетничала за моей спиной полгода, ко мне подходили бывшие участники и рассказывали о постоянных сплетнях, но я не верила в это. Я молчала, не хотела конфликтовать, мне было её жалко. Оскорблять я никого не собираюсь, буду говорить только то, что знаю. Если бы хотела хайпануть — точно не на Милене.